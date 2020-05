Dalla Spagna: Lautaro Barcellona, si tratta: ma El Toro vuole solo i blaugrana

Lautaro Barcellona, si tratta: ma El Toro vuole solo i blaugrana, se andrà via dall’Inter sarà solo per andare in Liga

O Barcellona, o niente. Questo il titolo di apertura del Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo, che dedica ampio spazio alla trattativa tra azulgrana e Inter per Lautaro Martinez.

Fonti del giornale iberico confermano la scelta del Toro: il giocatore non vuole andare né al Paris Saint-Germain né al Manchester City. Se andrà via dall’Inter sarà soltanto per vestire la camiseta blaugrana.