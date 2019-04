Dani Alves, 39 trofei in carriera: è il calciatore più vincente di sempre

Dani Alves festeggia la vittoria della Ligue One del suo PSG. Il terzino alza il trofeo numero 39 e diventa il calciatore in attività più vincente.

Il PSG di Buffon e Verratti alza il titolo nazionale per il secondo anno consecutivo. Questo significa anche un altro titolo nell’affollata bacheca trofei di Dani Alves: sempre più uomo record. Il terzino ex Juventus alza il titolo numero 39 della sua carriera.

Non serve di certo questo trofeo per concedere a Dani Alves il titolo di calciatore in attività più vincente, ma il brasiliano non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dei 39 titoli, 23 sono stati conquistati con la maglia del Barcellona.