Incubo Dani Alves: attivato il protocollo anti-suicidio in carcere

Le condizioni di Dani Alves, ex calciatore brasiliano del Barcellona, in carcere con l’accusa di violenza sessuale

Il compagno di cella di Dani Alves ha parlato ai media spagnoli delle condizioni di Dani Alves, in carcere da oltre un anno a Barcellona con l’accusa di violenza sessuale. All’ex calciatore è stata negata per tre volte la libertà provvisoria, per la paura che possa fuggire in Brasile.

PAROLE – «È un po’ depresso, abbattuto. I funzionari pubblici lo stanno aiutando. Per paura che si tagliasse o cercasse di fare qualcosa di folle o storie del genere. Il giorno dopo il processo è stato attivato quel protocollo».