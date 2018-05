Ceballos Napoli, ma anche Ruiz e un portiere: con Ancelotti il mercato azzurro prende quota, ecco le ultime news

Il Napoli cerca nuovi giocatori in tutta Europa, ma si concentra sulla Spagna. Dani Ceballos, Fabian Ruiz e un portiere sono le priorità, al momento. Va detto che da quando Ancelotti i nomi per il mercato azzurro si sono alternati senza soluzione di continuità, ma le ultime indicazioni riportano a Ruiz e Ceballos per il centrocampo. Proprio Ruiz ha una clausola alta col Betis, pari a trenta milioni di euro. Il giocatore ha già detto sì ai partenopei e vedrebbe di buon occhio la possibilità di giocare a Napoli, ma il club campano è in trattativa per abbassare la richiesta del Betis.

Ceballos è una novità. Gioca nel Real Madrid, ha ventun anni e ha militato con Ruiz in biancoverde. Il suo trasferimento nella capitale non ha giovato troppo alla sua carriera, perché ha iniziato a vincere (una Champions League, per esempio, roba non da poco), ma è sceso in campo davvero poco e sempre per spezzoni di partita. Vorrebbe trasferirsi e il Napoli ha messo gli occhi su di lui con una certa insistenza. Piace a Ancelotti e Ceballos sarebbe interessato a lavorare con il mister emiliano, ma ancora non ci sono conferme effettive dal mercato. Rimane un nome intrigante.

In porta, invece, c’è la ressa. Mattia Perin pare sfumato, quindi la rosa si restringe a quattro nomi: Salvatore Sirigu del Torino, Alphonse Areola del PSG, Bernd Leno del Bayer Leverkusen e Rui Patricio dello Sporting. Patricio è sempre in vantaggio sugli altri, ma il Napoli tarda a chiudere con il portoghese. Sta prendendo quota, infatti, la pista Areola. Buffon al PSG sbarrerebbe la porta al francese, per questo la percentuale di un arrivo a Napoli è in rialzo. Leno non è più il nome numero uno come l’anno scorso, mentre Sirigu è un’alternativa e non uno dei profili principali.