Daniel Alves, grande appassionato di musica, ha lanciato il suo primo singolo “Suave” realizzato con l’ex compagno di squadra Pinto

Daniel Alves non ha potuto partecipare al Mondiale di Russia 2018 a causa di un infortunio subito con il Paris Saint Germain e ha quindi avuto tutto il tempo per dedicarsi alla sua seconda passione dopo il pallone, ovvero la musica. L’ex terzino bianconero ha lanciato ufficialmente il suo primo singolo chiamato “Suave“, realizzato con l’ex compagno di squadra al Barcellona José Manuel Pinto, che ora si fa chiamare “Wahin“. Il portiere che ha appeso i guanti al chiodo ha già vinto un Grammy per aver partecipato all’album della popostar spagnola Nina Pastori. Nel video insieme a Daniel Alves e Pinto compare anche la giovane promessa musicale Thiago Matheus. L’obiettivo è ovviamente quello di scalare a classifica delle hit mondiale e chissà che non sarà proprio “Suave” il tormentone di questa estate.