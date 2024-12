Danilo, braccio di ferro con la Juve. Il difensore vuole giocare per quella squadra. La situazione

Danilo lascia la Juve, braccio di ferro in vista con la società. Contatti da tempo con il Napoli, ma non c’è ancora il via libera

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla cessione di Danilo da parte del calciomercato Juve. Il brasiliano è prossimo a diventare un ex, ma non si esclude un braccio di ferro con la società. Il giocatore è in contatto con il Napoli da diverse settimane, ma manca ancora il via libera.

Da Torino, infatti, puntano a risparmiare sull’ingaggio ma vorrebbero anche monetizzare un minimo dalla cessione. Si è comunque deciso di non trattenerlo in gruppo fino alla partenza per l’Arabia Saudita, essendo evidente che ormai è ai margini del progetto.