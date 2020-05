Date calciomercato estivo: ecco le ipotesi sul tavolo della UEFA

Date calciomercato estivo: come cambia la finestra dei trasferimenti dopo la situazione generata dall’emergenza Coronavirus

Secondo quanto riportato da Sky Sport, durante l’Assemblea di Lega ci si è soffermati anche sulle date relative alla sessione estiva di calciomercato. Non solo Serie A e Coppa Italia, dunque, ma anche un occhio a quella che sarà la prossima finestra dei trasferimenti.

Secondo indicazioni UEFA, il mercato dovrà essere incastrato con le altre Federazioni europee: per questo motivo, la finestra potrebbe avere il suo via il 5 settembre e concludersi poi il 10 ottobre, oppure in una seconda ipotesi dall’1 settembre al 5 ottobre.