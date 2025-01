D’Aversa: «Normale avere delle difficoltà, dobbiamo guardare dove siamo partiti e dove vogliamo arrivare»

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, prima del calcio d’inizio della partita dei toscani contro il Bologna

Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Empoli Bologna. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Far punti è sempre importante, bisogna andare in campo con determinazione e volontà di fare risultato. Normale avere difficoltà per un club come l’Empoli, bisogna guardare da dove siamo partiti e dove vogliamo arrivare».

ESPOSITO – «Ognuno di loro deve avere l’ambizione di migliorare, non sentirsi appagato ma voler aiutare la squadra con i gol a raggiungere gli obiettivi di squadra».