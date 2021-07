Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ha parlato della sua nuova avventura dal ritiro: ecco le dichiarazioni dell’allenatore

Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

MAGLIA – «Ho vestito il blucerchiato nel 2001 e avevo il numero 16. È sicuramente la più bella e importante che ho indossato».

DETERMINAZIONE – «Durante gli allenamenti si lavora e c’è bisogno della giusta intensità, sempre con il massimo rispetto da parte di tutto. Il lavoro è iniziato nel migliore dei modi, ma sono soddisfatto. Loro mi soddisfano per il modo in cui lavorano».

MERCATO – «Sarei più che contento se non andasse via nessuno. Ci sono giocatori importanti che hanno fatto bene negli europei e con cui vorrei lavorare. Non solo Damsgaard, anche Jankto. Certo, il danese può dimostrare ancora di più il suo valore nel campionato italiano. Gli permetterebbe di crescere ancora di più. Per quanto mi riguarda è un calciatore importante, poi nelle dinamiche di mercato non voglio entrare. Il presidente comunque è stato chiaro».

LE DICHIARAZIONI SU SAMPNEWS24