David, non solo Inter e Juve: concorrenza dall’estero, la situazione

Le ultime sul futuro di Jonathan David, attaccante canadese del Lille, in scadenza di contratto nel 2025. Tutti i dettagli in merito

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato sui suoi social del futuro di Jonathan David. Sull’attaccante del Lille c’è infatti l’interesse di Inter e Juve.

IL COMMENTO – «Intanto c’è da registrare il solito grande movimento su Jonathan David. Il centravanti del Lille a fine stagione si svincolerà e proprio per questo è molto ambito. Inter e Juventus seguono l’evolversi della vicenda in vista del prossimo anno. Anche il Barcellona è pronto a muoversi, per avere un’alternativa in più davanti oltre a Lewandowski. E non è da sottovalutare neppure il Tottenham. Insomma la situazione è in evoluzione».