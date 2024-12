Nicola: «Cagliari, potevi prendere punti oggi. Modifichiamo il modulo in base a questo, e sul rigore...»

Nicola ha parlato nel post partita di Cagliari-Atalanta, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Le sue parole

Davide Nicola ha parlato nel post partita di Cagliari-Atalanta, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Le sue parole ai microfoni di Dazn:

RIGORE – «Credo sia importante giudichiate voi. Sono episodi che accadono, ho un’idea, ma non voglio ridurre a un singolo episodio. Valuteranno gli arbitri. Non ho voglia di dire nient’altro»

RAMMARICO – «Da un punto di vista del rammarico no, abbiamo affrontato due squadre nelle ultime due gare importanti, ovviamente finire con la sensazione che si potevano prendere punti è qualcosa di gratificante. Soprattutto deve darci consapevolezza. Lavorando come stanno facendo, si ottiene ciò che meriti. Avere la capacità di rendere merito a un avversario forte, ma anche la consapevolezza di dire che abbiamo giocato da grande squadra»

MODULO – «Non abbiamo un modulo fisso. Noi abbiamo un sistema ormai consolidato che prevede di costruire con due braccetti e un centrale o con una difesa a quattro. Modifichiamo in corso d’opera a seconda di chi affrontiamo. Molto dipende da come si mettono gli avversari. Loro hanno un sistema consolidato, abbiamo bisogno di poter pareggiare la linea offensiva loro in fase di non possesso. In fase di possesso diventiamo a tre o a cinque».