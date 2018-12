L’Avellino su Luigi De Canio: Toscano ai saluti

Luigi De Canio pronto a tornare in panchina. Su di lui l’Avellino, trattativa in avanti

Luigi De Canio è pronto a tornare in panchina. L’ex mister di Catania, Genoa e Udinese potrebbe avere presto in mano una nuova squadra. Si tratta dell’Avellino, club di Serie B attualmente a 12 punti al diciottesimo posto in classifica in Serie B. Il club campano, attualmente guidato da mister Toscano, sarebbe orientato verso il cambio di guida tecnica, più che per un fatto di risultati e classifica, per problemi legati alla poco convincenti prestazioni della squadra a livello caratteriale.

IL TEMPO DEGLI INCONTRI – Come spiegato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Luigi De Canio nelle ore scorse si sarebbe incontrato con i vertici avellinesi e avrebbe chiesto tempo per riflettere e documentarsi sulla piazza. A ore potrebbe arrivare la risposta e sapremo se il mister tornerà in pista o rimarrà in attesa di una chiamata da parte magari di un club della massima serie. Le panchine traballanti lì non mancano di certo.