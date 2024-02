De Ketelaere Atalanta, ci sarà il riscatto della squadra nerazzurra

L’Atalanta riscatterà Charles De Ketelaere dal Milan per un progetto a lungo termine. Una mossa vincente visto il rendimento stagionale

Charles De Ketelaere con l’Atalanta sta ritrovando la sua dimensione diventando cardine offensivo della squadra. Una stagione talmente ad alti livelli che la società non ci sta pensando due volte a quello che sarà il suo futuro: al 100% a tinte nerazzurre per un progetto tanto vincente quanto a lungo termine.

Risulta infatti che la società premerà il bottone sul diritto di riscatto a 22 milioni di euro dal Milan. Sconto? Attualmente non risulta, ma entrambe le parti stanno lavorando per far diventare al 100% De Ketelaere un giocatore dell’Atalanta.