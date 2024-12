La crescita devastante di Charles De Ketelaere. I numeri atalantini a confronto con l’anno scorso

La crescita devastante di Charles De Ketelaere tra l’anno scorso e questa annata con l’Atalanta. I numeri del trequartista belga

Charles De Ketelaere è un giocatore completo per l’Atalanta. In campo incanta e statisticamente la sua crescita, paragonando l’attuale annata con il suo primo anno a Bergamo, è assolutamente impressionante.

L’anno scorso in campionato fu terzo per dribbling riusciti (39) e primo per big chance create (11). La sua freddezza, analizzando il rapporto tiri in porta/goal è praticamente di 0,50 (un goal ogni due conclusioni), e mettendoci anche Coppa Italia ed Europa League l’incidenza è di 0,28 reti; 0,22 negli assist.

In questa annata? In Serie A è solo dietro a Lookman per dribbling riusciti, rimanendo sempre il capo tribù delle big chance create (9), segnando una rete ogni 220 minuti. Considerando anche Champions League e Coppa Italia la sua incidenza tra assist e goal è aumentata a 0,41 e negli assist addirittura a 0,38.

74 presenze totali, 24 goal, 20 assist in due annate con l’Atalanta, che hanno portato 26 vittorie incidendo oltre la metà dei suoi match (0,59). Andando di paragoni? Ilicic nei primi due anni su 77 presenze siglò 28 reti e 19 assist: incidenza superiore, seppur di poco, al belga (0,61).