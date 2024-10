Pallone d’Oro, De La Fuente: «Spero in uno spagnolo, ho due nomi…»

Le parole di Luis De La Fuente, commissario tecnico della Spagna, sul possibile vincitore del Pallone d’Oro. Tutti i dettagli

Luis De La Fuente ha parlato a margine della premiazione del Pallone d’Oro.

CHI VINCERA’ – «Non ho idea di chi vincerà, ma se mi chiedete chi preferisco direi che dovrebbe vincerlo uno fra Rodri e Carvajal, uno spagnolo. Chiunque vinca comunque sarò felice perché sarà un grande calciatore».

INFLUENZA EUROPEO – «Per il calcio spagnolo sarebbe qualcosa di magnifico, un bel segnale sullo stato di salute del nostro calcio. Rodri, come Carvajal, viene dalla mia nidiata proprio come quasi tutti quelli che ora sono in nazionale con noi e ho avuto l’opportunità di lavorare tante volte con lui».

PREMIO MIGLIOR ALLENATORE – «Sono qui è ho le mie possibilità, ma comunque mi sento già un vincente anche senza questo premio. Ma penso che sia una cosa positiva che ci siano diversi allenatori spagnoli fra i candidati. Dovremmo essere tutti contenti per questo».