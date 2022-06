De Paola suggerisce alla Sampdoria Tramoni: le sue parole

L’allenatore Luciano De Paola consiglia la Sampdoria su Tramoni: «Matteo può fare tutto, è un centrocampista completo»

L’allenatore Luciano De Paola si è soffermato su Matteo Tramoni: il centrocampista di proprietà del Cagliari piace molto alla Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni del Giornale di Brescia.

DICHIARAZIONI – «Ho sempre sostenuto che Tramoni fosse il giocatore più importante del Brescia di quest’anno. Nel calcio di oggi i calciatori in grado di saltare l’uomo sono merce rara, e lui è uno di quelli. Che io sappia, Cellino ha sempre stravisto per lui, e dunque credo che il mancato riscatto vada ascritto a motivazioni che vanno al di là dell’aspetto economico. Quello che posso dire è che Matteo risponde al prototipo di calciatore che vorrei sempre nella mia squadra, lo ritengo un centrocampista completo. È in grado di fare tutti e tre i ruoli in attacco, ma anche la mezzala».