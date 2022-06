Calciomercato Sampdoria: piace Tramoni del Cagliari

Calciomercato Sampdoria: si segue da vicino la situazione di Tramoni del Cagliari, dopo che il Brescia sembra aver scelto di non riscattarlo

Negli ultimi giorni il Brescia ha comunicato che non avrebbe esercitato il riscatto del cartellino per Matteo Tramoni del Cagliari. Il centrocampista di proprietà dei rossoblù è un obiettivo di mercato di diversi club di A tra cui anche la Sampdoria.

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, la permanenza di Tramoni a Cagliari è ancora in dubbio e il calciatore ex Brescia potrebbe partire nuovamente durante la sessione di mercato estiva. In attesa di capire la decisione del club sardo sul classe 2000, la Sampdoria monitora la situazione in vista di un possibile tentativo di trasferimento.