Rodrigo De Paul sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Base di intesa raggiunta tra l’Udinese e il club nerazzurro: i dettagli

L’Inter pensa al futuro. Il club nerazzurro non dovrebbe piazzare colpi importanti nel corso del mercato di gennaio ma pensa già alla prossima stagione. Secondo Sportitalia i nerazzurri hanno già piazzato il secondo colpo per la prossima stagione. Base d’intesa raggiunta con Diego Godin, difensore uruguaiano che salvo sorprese sarà nerazzurro a parametro zero; base d’intesa raggiunta con l’Udinese per il trasferimento di Rodrigo De Paul dall’Udinese all’Inter.

Colpo di mercato dunque per i nerazzurri che hanno deciso di anticipare l’operazione per anticipare una folta concorrenza. Come vi avevamo riferito in esclusiva, i nerazzurri erano in pole ma sul giocatore c’era anche il Napoli, pronto a sfruttare i buoni uffici con l’Udinese per acquistare il centrocampista argentino classe ’94. Il futuro di Rodrigo però sarà a strisce nerazzurre: un’operazione che l’Inter ha voluto chiudere a gennaio per evitare il ritorno di fiamma del Napoli e di altri club. Il club friulano valuta De Paul 35 milioni, l’Inter garantisce una base di 28-30, aggiungerà bonus, si discuterà di eventuali contropartite tecniche ma i due club hanno già raggiunto l’intesa di massima e De Paul sarà nerazzurro a partire da giugno.