Inter-Roma, duello per De Paul

Duello tra Inter e Roma per Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino andrà via dall’Udinese in estate

Inter e Roma sono pronte a darsi battaglia per Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino dell’Udinese sta disputando la sua miglior stagione da quando è in Italia ed è pronto a spiccare il volo. Il calciatore, finito nel giro della Nazionale, ha rinnovato fino al 2023 con l’Udinese e non andrà via a gennaio ma in estate sarà uno dei pezzi pregiati del mercato. I Pozzo chiedono almeno 30 milioni di euro per lasciar andare De Paul e Marotta, che già lo aveva fatto seguire ai tempi della Juventus, è pronto a trattare con i Pozzo.

Sul giocatore però non c’è solo l’Inter ma c’è anche la Roma. I giallorossi sono pronti a lanciare l’affondo già a gennaio in caso di partenza di Diego Peretti ma l’Inter appare in vantaggio sulla concorrenza. Non è ancora stata intavolata una trattativa vera e propria, l’Udinese non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore a gennaio, ma c’è già una valutazione di base (30 milioni). L’Inter potrebbe perdere Ivan Perisic e potrebbe puntare sull’esterno/trequartista di proprietà dell’Udinese. De Paul, sponsorizzato anche dal connazionale Icardi, potrebbe diventare un nuovo calciatore dell’Inter nella prossima stagione. Sullo sfondo rimane il Napoli, club sempre interessato al centrocampista argentino.