De Roon: «Atalanta da scudetto? La favorita è un’altra. Gasperini è cambiato in questo»

Le parole di Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, sugli obiettivi stagionali del club nerazzurro in Serie A. Tutti i dettagli

Marten De Roon ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli obiettivi stagionali dell’Atalanta e del suo rapporto con Gasperini.

SCUDETTO – «Ci chiedono se giochiamo per lo scudetto: noi quella parola non la diciamo, ma è difficile negare che sei li e usi cliché tipo: ‘È ancora lunga…’. Ma arriverà un momento in cui dovremo dire: ecco i nostri obiettivi. Ancora no: io vedo ancora l’Inter come la più forte».

MANTENERE I PIEDI PER TERRA – «Dubito servirà: ci pensa il mister… A Cagliari abbiamo vinto e ci ha detto solo: non è questo il livello che dobbiamo mostrare, per arrivare in alto».

GASPERINI E’ CAMBIATO? – «Forse, almeno ogni tanto, lo vedo godere di più di quel che facciamo. La nuvoletta, se fosse un fumetto: ‘Mamma mia, cosa stiamo facendo’».