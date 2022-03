De Roon: «Leverkusen forte. Reazione deve essere di squadra, non mia»

De Roon: «Leverkusen forte. Reazione deve essere della squadra, non mia». Parla il centrocampista dell’Atalanta

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League col Bayer Leverkusen.

Le sue parole: «Il Leverkusen è una squadra forte, che sa giocare a calcio, attacca bene. Secondo me sarà una bella sfida, speriamo che possiamo fare un buon risultato domani sera».

RISCATTO – «Non devo riscattarmi io personalmente dal rosso contro la Roma, ma tutta la squadra vuole reagire. Vogliamo fare una gara come quelle fatte con Sampdoria e Olympiacos. Non penso a me stesso, voglio vedere una prestazione di squadra. Dobbiamo mettere in campo tutto il nostro meglio. Speriamo in un risultato che possa portarci alla qualificazione».