De Rossi alla Fiorentina? Benassi: «Ci farebbe comodo»

Nelle ultime settimane è circolata la voce di un arrivo di De Rossi alla Fiorentina. Di questo ha parlato Marco Benassi

Marco Benassi, dal ritiro di Moena della Fiorentina, ha parlato delle voci che vorrebbero De Rossi vicino alla Fiorentina dopo il suo addio alla Roma. Le parole del giocatore viola.

«Penso che farebbe comodo a qualsiasi squadra. Non so come stanno le cose ma se dovesse venire saremmo felicissimi» ha dichiarato il centrocampista, che a sua volta ha dichiarato di rimanere a Firenze.