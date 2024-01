De Rossi: «Salernitana squadra difficile. Le condizioni di Dybala...»

Ecco le parole dell’allenatore della Roma De Rossi prima della gara contro la Salernitana: valevole per la giornata odierna di Serie A

«Partita difficile, con loro che hanno bisogno di salvarsi. Non ho mai giocato a Salerno, sono curioso, avranno una spinta in più ed è un peccato non poterla avere in trasferta. Giocheremo anche per loro: considerando anche la qualità offensiva dei granata. hanno giocatori esplosivi e vecchietti come Candreva e Fazio, non so se lui ci sarà. A bocce ferme non pensavo di trovare la Salernitana così in basso. Infortuni? Dybala è sembrato che stesse bene, si è allenato al 100% e lo vedo un po’ più brillante rispetto alla prima settimana. Dean sta bene, anche se ieri abbiamo fatto relativamente poco ma penso partirà con noi. Mancini sta bene».