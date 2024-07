Juve, lo sfogo di De Sciglio: «Nessun PROBLEMA FISICO, ecco perchè NON MI HANNO CONVOCATO»

Juve, lo sfogo di Mattia De Sciglio in seguito alla esclusione dal ritiro dei bianconeri in Germania: «Nessun problema fisico»

Dean Huijsen, Arthur e Mattia De Sciglio sono i tre giocatori non convocati dalla Juve per il ritiro tedesco. Mentre per il difensore olandese e il centrocampista brasiliano si parla di scelte dettate dal mercato, con i due in uscita dai bianconeri, per il terzino Sky Sport aveva parlato di un infortunio, rumor subito contraddetto dal diretto interessato. Di seguito le sue parole sui social.

«Nelle ultime ore ho sentito inesattezze sul mio conto. Voglio precisare che sto bene e non ho nessun problema fisico, a differenza di quanto detto da Sky Sport e da alcune testate giornalistiche, ma la mia non convocazione è stata puramente una scelta della società. Chiedo cortesemente ai giornalisti di informarsi in modo corretto prima di far passare notizie errate».

