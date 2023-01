De Siervo: «Polemiche inutili, ora gli arbitri hanno i migliori stumenti possibili»

De Siervo, ad della Lega Calcio, ha parlato dell’introduzione del fuorigioco semi-automatico: le sue dichiarazioni

De Siervo, in conferenza stampa da Lissone, ha parlato dell’arrivo del fuorigioco semi-automatico in Serie A.

LE PAROLE – «Oggi ribadiamo una scelta fatta in tempi non sospetti, siamo stati la prima lega al mondo ad adottare goal line technology e VAR, e adesso siamo sempre la prima lega al mondo ad adottare il fuorigioco semi-automatico. Questa è la vocazione che abbiamo, in un Paese che fa spesso polemiche inutili, vogliamo dare agli arbitri i migliori strumenti possibili. Siamo stati i primi a sperimentarla, l’abbiamo testata mettendo in condizione gli arbitri di prendere confidenza con uno strumento che risolverà tutti quei dubbi che potranno continuare a sorgere. Oggi cerchiamo di superare questo elemento, abbiamo aspettato che i Mondiali la sdoganassero prima a livello internazionale».