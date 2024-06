De Vrij: «Voglio dare il MEGLIO in questi Europei. Sul mio PERCORSO fatto con l'Inter dico...»

Stefan de Vrij non usa giri di parole, prima fotografa il ritiro dell’Olanda ad Euro2024: parlando anche del suo rapporto con l’Inter

Stefan de Vrij ha parlato direttamente dal ritiro della sua Olanda ad Euro2024. Così il giocatore dell’Inter, che svela anche sul club nerazzurro.

AFFIDABILE – «Ho debuttato nell’agosto del 2012, quindi molto tempo fa. E ho vissuto molte fasi diverse a Oranje in quegli anni. Ma ero sempre lì con piacere e orgoglio. Anche come sostituto. Hai sempre voglia di giocare, vieni sempre a giocare. Non è sempre stato così, ma ciò non ha mai significato che non mi piacesse venire a Zeist. Fai semplicemente tutto il possibile per avere un’opportunità. E il duro lavoro spesso ripaga».

DE LIGT – «L’ho sentito durante la settimana in cui ero in Polonia. C’erano già stati dei colloqui con lo staff e li ha avuti anche Matthijs de Ligt. C’era mancato poco. Anche io e Matthijs non siamo così diversi. Ho giocato bene contro l’Islanda e Matthijs ha giocato molto bene contro il Canada. Quindi dipende solo da cosa sceglie esattamente l’allenatore. La freschezza aiuta, mi sento davvero in forma. L’ho anche indicato quando sono arrivato, all’Inter ho giocato davvero tanto. Poi da quando siamo diventati campioni d’Italia, abbiamo continuato ad allenarci seriamente, ma la pressione era semplicemente allentata. Fisicamente sono arrivato qui con un’ottima condizione».

TITOLARITÀ – «Giocherò ancora. Penso che questo abbia a che fare con diverse cose. Nel primo periodo sotto Louis van Gaal, fui il primo a risorgere, per così dire. In Qatar non ho giocato affatto con lo stesso allenatore della Nazionale. L’importante è che se ne hai la possibilità, dimostri di essere affidabile come giocatore».