De Vrij scherza su Instagram: «Qualcuno può farmi una foto? Tranne il VAR» – FOTO

Stefan De Vrij ha postato una foto su Instagram scherzando con i suo followers all’indomani della vittoria dell’Inter

Stefan De Vrij ha postato una foto su Instagram all’indomani della vittoria dell’Inter in Champions League contro lo Slavia Praga. Il difensore olandese ha scherzato chiedendo se qualcuno (tranne il VAR) potesse fargli una foto mentre gioca visto che quella che ha pubblicato rappresenta l’entrata in campo per il riscaldamento.

De Vrij ha quindi commentato con una battuta l’episodio che ha causato il calcio di rigore per lo Slavia Praga e che ha fatto venire gli incubi all’Inter.