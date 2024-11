Benatia su De Zerbi: «Impulsivo, sanguigno. La posizione del Marsiglia su di lui è questa»

De Zerbi, dopo le ultime polemiche dove girava voce di un suo possibile addio al Marsiglia, Benatia ha voluto calmare così le acque

Dopo le ultime polemiche in casa Marsiglia, il direttore sportivo Benatia a RmcSport ha parlato così del futuro di De Zerbi.

LE PAROLE – «Penso che pure Roberto abbia sofferto, e che non abbia riconosciuto la sua squadra. Prima di prenderlo, sapevamo bene chi fosse: uno che vive per il calcio. Ha scelto il Marsiglia per questo, nonostante le offerte di grandi club. De Zerbi è perfetto per una città come Marsiglia. Non dico che il suo discorso sia normale, coerente, oppure giusto, ma lui è fatto così, vive di passione. E’ un po’ eccessivo, un po’ impulsivo, un po’ sanguigno. Per noi non ci sono dubbi, è l’uomo della situazione, un ragazzo d’oro che vive per il calcio».