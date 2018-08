Misure di sicurezza fuori dal comune per il debutto di Cristiano Ronaldo in Serie A al Bentegodi

Il boom dell’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia è già evidente su tutti i fronti. Palese il clamore che riscontra in campo o in allenamento, a livello mediatico e per quanto concerne il merchandising. Da non sottovalutare, però anche la questione sicurezza. Sulla carta, Verona non si sta facendo trovare impreparata dal punto di vista organizzativo. Come era prevedibile, sabato il Bentegodi sarà pieno, di conseguenza ci sono state varie disposizione in tema di viabilità e saranno disposte anche unità anti-terrorismo. Tutto ciò, ovviamente, non è normale per una semplice partita di pallone. Da questi dati, si capisce quanto sia impressionante l’impatto di CR7.

Sul campo, con ogni probabilità la Juve scenderà in campo con il 4-2-3-1, alle spalle di Ronaldo il trio Mandzukic, Dybala e Cuadrado, a meno che non si sposti qualche metro più avanti Cancelo. Per proteggere la difesa dovrebbe esserci il debutto di Can al fianco di Pjanic. Sulle fasce difensive, Alex Sandro è intoccabile mentre a destra Barzagli si gioca il posto con Cancelo.