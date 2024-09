Decreto Crescita Calcio, è POSSIBILE un RITORNO! C’è il via LIBERA dalle Commissioni

Decreto Crescita Calcio è possibile il ritorno: le commissioni hanno dato il via libera e si attendono altri sviluppi sul tema

Decreto Crescita che può tornare nel calcio. Una buona notizia per le società italiane. Il ritorno è sempre più vicino, infatti come riporta Calcio e Finanza tra i 726 emendamenti non è stato bocciato quello sul ritorno fiscale per gli obiettivi.

I lavori delle commissioni saranno sugli emendamenti segnalati per poi procedere alla valutazione tra martedì e mercoledì. Una nuova svolta per le società e per i giocatori sta arrivando.