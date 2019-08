Defrel Sampdoria: perché è un profilo che serve a Di Francesco

Defrel è un identikit che serve alla Sampdoria. Di Francesco ha bisogno di quel tipo di giocatore per completare l’attacco

Di Francesco è un po’ preoccupato per un mercato in cui la Sampdoria non ha ancora completato la rosa. Soprattutto perché il tecnico abruzzese applica un 433 tatticamente caratteristico, che necessita quindi di profili funzionali.

L’ex Roma usa un calcio che privilegia le corsie esterne e le varie combinazioni in fascia. Se Caprari può riciclarsi bene come attaccante sinistro, sul lato destro Defrel può essere un ottimo innesto per la Sampdoria. L’ex Sassuolo svaria molto e tende a ricevere palla in posizioni più defilate, probabilmente si troverebbe bene nel calcio di Di Francesco (mentre con Giampaolo aveva un po’ sofferto).