Defrel Sassuolo, i neroverdi piombano nuovamente sul francese

Defrel Sassuolo, Squinzi pronto a rilanciare per il francese con la Roma per superare la Sampdoria: la situazione sulla trattativa

Sembrava tutto fatto per il ritorno di Gregoire Defrel alla Sampdoria, ma nelle ultime ore si è registrato un prepotente ritorno del Sassuolo sul giocatore. Lo fa sapere l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che afferma come Squinzi sia pronto per rilanciare.

Nel caso in cui la Roma dovesse dare l’ok alla proposta degli emiliani, la palla passerebbe nelle mani del giocatore che andrebbe a decidere la sua destinazione predilette tra i blucerchiati e i neroverdi.