Della Valle: «Due o tre innesti in arrivo»

Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle, con la squadra in ritiro a Moena, parla della viola e del mercato in entrata e uscita della sua squadra.

Dal ritiro di Moena, mentre la Fiorentina continua gli allenamenti in vista della prossima stagione che vedrà al momento la squadra impegnata su tre fronti con campionato, Europa League e Serie A, il presidente Della Valle parla di mercato.

Innanzitutto Della Valle si sofferma sulla squadra e sulla rosa che al momento è a disposizione di Piolo, allenatore della Fiorentina, dicendo che « L’ossatura all’85% è fatta», ma ribadendo che manca ancora qualche pedina fondamentale per completare la rosa «ci saranno due o tre innesti che sempre facciamo».

Il tempo a disposizione per finire il mercato della Fiorentina non manca, come ribadisce il presidente Della Valle rassicurando anche i tifosi «Abbiamo ancora un mese davanti, so che i tifosi vorrebbero già tutti in ritiro».

Rosa della Fiorentina che al momento è fin troppo grande, visto che per la Serie A è possibile iscrivere al massimo 25 giocatori. Il presidente Della Valle, su questo argomento, ricorda «Poi non dimentichiamoci che abbiamo 31 giocatori in rosa, quindi qualche cessione dovrà essere fatta e si creerà un piccolo tesoretto che può essere reinvestito».

Cessioni che verranno fatte dalla Fiorentina, come ribadisce chiudendo il presidente Della Valle «Ci sono cessioni che devono essere fatte, l’abbondanza ci serve ma così siamo tanti».

Prima le cessione e poi i nuovi arrivi, ma la Fiorentina è quasi pronta ai nastri di partenza come si evince dalla parole del Presidente Della Valle.