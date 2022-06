Dembele non ha dubbi, vuole rimanere al Barcellona

Ousmane Dembele vuole rimanere al Barcellona, come ha lasciato capire ad un tifoso che lo ha ripreso e postato sui social

Ousmane Dembele non vuole abbandonare il Barcellona. L’esterno dei blaugrana piace a molti club, ma allo stesso tempe si sente bene in Spagna e non vuole andarsene. In un video circolato online un tifoso è riuscito a strappargli questa confessione.

Dembele tells a fan that he's staying at Barcelona 🤔 (via @Soso9zb) pic.twitter.com/DwqXwRTQQZ — ESPN FC (@ESPNFC) June 18, 2022

LE SUE PAROLE – «Rimango al Barcellona, sì. Sul Chelsea solo rumors, sto bene al Barcellona».