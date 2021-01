Demiral out con il Napoli: Dragusin si candida a una maglia da titolare

Infortunio Demiral, out col Napoli: Dragusin si candida a una maglia da titolare. Il forfait del difensore turco può lanciare il giovanissimo

In casa Juventus la notizia dell’ultim’ora è il forfait di Merih Demiral, non partito con la squadra alla volta di Reggio Emilia a causa di un problema fisico.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

Pirlo in piena emergenza in finale di Supercoppa contro il Napoli: potrebbe tornare dal primo minuto, dopo l’apparizione in Coppa Italia contro il Genoa, il classe 2002 Radu Dragusin.