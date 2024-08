Como VICINO a Depay: gli azzurri tentano di BEFFARE il Milan con questo grande colpo di mercato

Il Como vuole tentare il COLPO Depay in questa sessione di calciomercato a costo zero. Serve battere la concorrenza del Milan

La pretendente che non ti aspetti. Il calciomercato Milan potrebbe valutare il colpo Depay come occasione a zero, ma si sta facendo sentire una rivale italiana. Big? No, bensì una neopromossa.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo questo mercoledì, l’attaccante olandese, che ha giocato Euro 2024 con l’Olanda qualche settimana fa, è seguito dal Como. Sulla base delle informazioni che circolano i media spagnoli precisano che la squadra transalpina prenderebbe in considerazione a breve termine di fare una proposta di contratto al 30enne, autore di 9 gol e 2 assist in 31 partite la scorsa stagione con l’Atlético de Madrid