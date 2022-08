Depay Juve o Aubameyang Chelsea: il Barcellona ne farà partire uno solo

Il Barcellona è sempre impegnatissimo sul fronte cessioni: tra Depay e Aubameyang solo uno partirà, con Juve e Chelsea alla finestra

Tutt’altro che scontato lo sbarco di Memphis Depay alla Juve, ma nemmeno da escludere. L’attaccante olandese sta trattando con il Barcellona per liberarsi a parametro zero ma la trattativa corre in parallelo con quella tra Aubameyang e il Chelsea.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, infatti, il club blaugrana lascerà partire solamente uno tra i suoi due attaccanti.