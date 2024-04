Derby di Milano, le curve insieme per beneficenza

In occasione del derby di Milano le curve delle due squadre hanno decise di raccogliere fondi per i senzatetto della città

Infatti, gli ultras rossoneri e nerazzurri stanno raccogliendo beni di prima necessità e prodotti per l’igiene per i senzatetto milanesi e alcune ore prima del fischio d’inizio le due tifoserie si presenteranno davanti allo stadio per consegnare ai City Angels quanto raccolto. Il fondatore dei City Angels, Mario Furlan, ha commentato così il gesto: «Sono molto grato alle due curve per questa loro bella manifestazione di solidarietà verso gli ultimi».