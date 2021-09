Galatasaray, Dervisoglu: «Sono emozionato, Lazio avversario tosto»

Conferenza stampa Dervisoglu, il giocatore ha risposto alle domande dei cronisti per presentare il match tra Galatasaray e Lazio

Halil Dervişoğlu – giovane attaccante del Galatasaray – è intervenuto in conferenza stampa, per presentare il match di domani contro la Lazio. Ecco le parole:

«Sono emozionato per la partita di domani. Per la prima volta giocherò davanti ai tifosi del Galatasaray. Siamo anche concentrati come squadra e siamo ben preparati per domani, speriamo di fare una buona prestazione davanti al nostro pubblico e di uscire vittoriosi. La Lazio è un’avversaria tosta, ma sappiamo cosa possiamo fare. Ci presenteremo a quella partita con fiducia».

