Deschamps: «Grande Giroud, merita più rispetto» – VIDEO

Didier Deschamps ha esaltato la prestazione di Giroud contro la Svezia

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, nella conferenza stampa post partita della partita contro la Svezia ha esaltato Olivier Giroud; autore di una doppietta.

«Giroud è un giocatore speciale, la sensazione è che ogni volta che gioca con la Francia abbia bisogno di dimostrare quanto valga. Non è arrivato al top della forma perché è da ottobre che gioca pochissimo con il Chelsea. Ha fatto bene contro il Portogallo e poi ha segnato una doppietta alla Svezia. Non stiamo parlando di un calciatore che non ha fatto nulla».