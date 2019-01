Deulofeu può tornare al Milan: contatti in corso

Il Milan pensa al ritorno di Gerard Deulofeu. L’esterno offensivo piace al Milan di Leonardo: contatti con il Watford

Gerard Deulofeu ha lasciato un ottimo ricordo nella sua esperienza al Milan. Il giocatore avrebbe voluto continuare in rossonero ma non fu riscattato dalla dirigenza milanista. L’esterno ha proseguito la sua carriera al Watford ma in questo mercato di gennaio potrebbe tornare a Milano. Secondo Tuttosport il Milan cerca un esterno d’attacco e pensa proprio al giocatore spagnolo ex Barcellona.

Contatti in corso tra Leonardo e la dirigenza del Watford per il possibile ritorno di Gerard Deulofeu al Milan. Il giocatore, dopo i 6 mesi a Milanello nel 2017, potrebbe tornare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Leonardo è a lavoro e spera di convincere il Watford dei Pozzo ad accettare la proposta e soprattutto la formula. Il Milan non può chiudere operazioni a titolo definitivo dopo aver investito oltre 70 milioni per Piatek e Paquetà.