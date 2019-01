Di Carlo verso Juventus-Chievo: «Mi sento un capopopolo»

Mimmo Di Carlo presenta Juventus-Chievo in vista della sfida di lunedì sera, valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A

Lunedì 21 gennaio si giocherà alle 20.30 la sfida tra Juventus-Chievo Verona, posticipo che chiuderà il turno della ventesima giornata della Serie A TIM. Testacoda di classifica con la prima e l’ultima che si sfidano all’Allianz Stadium per la prima gara di campionato del 2019. Quest’oggi Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, ha presentato l’arduo impegno che attende la sua squadra nella sfida in programma a Torino.

Queste alcune delle sue dichiarazioni odierne in vista della sfida di lunedì sera all’Allianz Stadium tra Juve e Chievo: «Il Chievo ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Adesso dobbiamo riprendere il nostro cammino contro una grande squadra, ma siamo più che convinti di poter fare un risultato positivo a Torno. Non ci sentiamo battuti, questo è un gruppo fantastico, composto in primis da uomini e poi da calciatori. Ecco perché mi sento un capopopolo, il gruppo è composto da ragazzi fantastici che lavorano ogni giorno per fare l’impresa, per portare a termine la nostra missione. Questo mi fa sentire forte, perché so che posso parlare a degli uomini che reagiscono e non subiscono».