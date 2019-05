Eusebio Di Francesco tra il Milan e il Siviglia. Il tecnico avvistato a Milano. Monchi intanto frena. Le ultimissime

Eusebio Di Francesco al Milan? La pista non è da escludere. L’allenatore ex Roma potrebbe ripartire all’inizio della prossima stagione e ha numerose offerte. Si parla di un interessamento di Milan e Siviglia. Questa mattina l’allenatore pescarese è stato avvistato a Milano in compagnia del suo agente nei pressi di Via Turati, storica sede del club rossonero.

Come detto, Di Fra piace anche al Siviglia di Monchi. Il direttore sportivo ha parlato a Marca del futuro di EDF: «Lo ammiro, ho vissuto un periodo fantastico alla Roma, ma non è la prima opzione per la panchina del Siviglia. Oggi il nostro allenatore è Joaquín Caparrós, voglio valutare la possibilità di Joaquín come la più probabile: dobbiamo analizzarla e deciderla. Di sicuro l’anno prossimo ci saranno dei cambiamenti ma non so cosa accadrà. Devo studiare le cose con calma e vedere quali possibilità ci sono sul mercato».