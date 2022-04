Di Francesco pronto a ripartire dalla Grecia: contatti avviati con l’AEK

Eusebio Di Francesco potrebbe presto ripartire dal campionato greco. L’ex Roma e Cagliari è in contatto con l’AEK Atene

Stando a quanto riportato da Sport24, Eusebio Di Francesco sarebbe pronto a ripartire dopo l’esonero dal Verona consumatosi ad inizio stagione.

Il tecnico sarebbe infatti in contatto con l’AEK di Atene, con i suoi agenti che sono già stati avvistati nella capitale ellenica. Trattativa partita, ma non è l’unico profilo sondato per la panchina.