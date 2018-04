Di Francesco attacca i giornalisti e punge Spalletti: «Dite quello che vi conviene» – VIDEO

La sconfitta interna con la Fiorentina rischia di lasciare il segno in casa Roma. Di Francesco polemico al termine della gara

E’ un Eusebio Di Francesco nervoso quello che si è presentato in conferenza stampa dopo Roma–Fiorentina 0-2. Il tecnico non ha digerito la sconfitta interna che ha segnato un record negativo in casa giallorossa e non ha digerito le polemiche sulla formazione. Di Fra ha cambiato mezza squadra dopo il Barcellona ed è stato interpellato sull’argomento. L’allenatore della Roma ha risposto in maniera piccata, lanciando una frecciata anche a Luciano Spalletti, ex tecnico dei giallorossi: «Però mi chiedete i numeri quando vanno bene a voi, quando li dico io non vi vanno bene. L’anno scorso siamo usciti ai preliminari di Champions, siamo usciti in Europa League. Ora siamo ai quarti, per cui ditele tutte. In campionato abbiamo pagato qualcosina».

Prosegue l’allenatore parlando anche dei programmi futuri della Roma: «Dobbiamo migliorare, avremmo meritato qualcosa in più ma è stato anche demerito nostro. Quando vai a giocare in Champions e ritorni poi alle 5 di mattina e non si può pensare di far giocare sempre gli stessi giocatori. Dobbiamo migliorare, dobbiamo mettere più giocatori che possono servire alla squadra, faremo le dovute valutazioni».