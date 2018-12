Roma, Di Francesco dopo la sconfitta: «Siamo tutti in discussione»

Eusebio Di Francesco ha commentato la sconfitta in Champions League della Roma contro il Viktoria Plzen

Una sconfitta indolore per la Roma, ma un altro passo falso che aumenta le critiche rivolte a tecnico e società. Al termine del match di Champions sul campo del Viktoria Plzen, Eusebio Di Francesco si è presentato ai microfoni di Sky Sport.

Queste le parole dell’allenatore giallorosso: «Queste partite servono anche per fare valutazioni a livello personale. Non ho ottenuto le risposte che avrei voluto. Siamo partiti bene ma ogni volta che ripartivano soffrivamo. Loro avevano sicuramente più fame ma non può essere una giustificazione. In questo momento concediamo troppo agli avversari, è una nostra pecca in generale, a questi livelli non puoi permettertelo, serve una miglior difesa di squadra. Tutti si aspettano tanto da determinati giocatori ma conta prima di tutto la squadra. Mercato? Tutti dobbiamo dimostrare di essere da Roma e metterci in discussione, tante valutazione verranno poi rifatte in sede di mercato».