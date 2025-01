Di Francesco: «Il Venezia ha commesso troppi errori, ma vogliamo vincere. Infortuni? Mancheranno questi giocatori» - Calcio News 24

Eusebio Di Francesco ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara del Venezia contro l’Empoli

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima gara di Serie A del Venezia contro l’Empoli.

INFORTUNI – «Parto dai nostri: ieri Crnigoj ha avuto qualche problemino, mancheranno lui, Doumbia e Duncan sicuramente. Da valutare Zampano dopo una botta presa a Napoli. Per il resto abbiamo recuperato tutti tranne Sagrado. D’Aversa ha fatto un ottimo lavoro, pericolosissima la sua squadra fuori casa, in ripartenza sono bravissimi, stanno facendo un ottimo campionato mettendo in mostra molti giovani come ha sempre fatto questo club».

EMPOLI – «Loro giocano un po’ come noi come caratteristiche dei giocatori. Da Fazzini ad Henderson e Cacace usano giocatori offensivi, interessanti. E’ una squadra che sta facendo bene con gli attaccanti anche se ha fatto meno punti ultimamente».

BILANCIO – «Abbiamo messo in campo quello che dovevamo, in alcune partite potevamo fare meglio, non mi piace parlare di sfortuna. Abbiamo commesso un po’ troppi errori individuali oltre che di squadra. vedo una squadra che sta crescendo dal punto di vista dell’identità. Cominciamo a diventare più squadra».