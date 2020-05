Di Livio: «Lazzari mi piace tanto, ma dovrebbe migliorare in un aspetto»

Manuel Lazzari ha stregato Angelo Di Livio: ecco le parole dell’ex calciatore, con un consiglio all’esterno della Lazio

Manuel Lazzari piace tanto ad Angelo Di Livio. Lo conferma lo stesso ex calciatore, intervenuto ai nostri microfoni.

«Lui è molto diverso però a me piace molto. Io forse posso essere considerato come la vecchia ala che sapeva ricoprire tutta la fascia, forse ero un po’ più offensivo di Lazzari. Lui mi piace molto, ha una bella corsa, forse dovrebbe migliorare un po’ di più sotto il gesto tecnico del cross, ma è un giocatore davvero interessantissimo. La Lazio ha saputo lavorare in questi anni, con Lotito, Inzaghi, tutta la società, si meritano tanti elogi. Vediamo però che succederà, qualora riuscissero a concludere il campionato».