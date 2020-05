Di Livio: «Polemiche iniziali alla Viola? Me ne sbattevo» – VIDEO

L’ex calciatore della Fiorentina, Angelo Di Livio, racconta le difficoltà iniziali riscontrate a Firenze

Soldatino Di Livio racconta la sua avventura alla Fiorentina. L’ex giocatore di Juve e Roma ha avuto dei problemi all’inizio a causa dei suoi trascorsi in maglia bianconera (nota la rivalità tra le due squadre).

«Me ne sbattevo delle polemiche iniziali, perché ero certo delle mie qualità. Feci la prima partita e Trapattoni mi sostituì: ci furono subito applausi per me e diventai importante per quella squadra».