Dimarco: «Inter Lipsia una partita importante per la Champions. Ecco dove devo migliorare»

Dimarco pre Inter Lipsia, l’esterno nerazzurro risponde ai giornalisti alla vigilia della sfida di Champions League. Ecco le dichiarazioni

La conferenza stampa di Federico Dimarco alla vigilia di Inter Lipsia di Champions League. Ecco le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro sul match di domani.

CHANCE DI ANDARE AVANTI? – «Domani dovremo fare una grande partita. Sappiamo di incontrare un avversario forte, servirà una grande prestazione davanti ai nostri tifosi».

SE MI SAREI ASPETTATO DI ESSERE A QUESTO PUNTO? – «Comunque la Champions dà tanti stimoli, domani dovremo fare una gran partita. Abbiamo affrontato avversari di grande livello, abbiamo fatto 10 punti e domani dovremo cercare di farne altri 3 per avvicinarci al nostro obiettivo».

IL CONFRONTO CON L’ANNO SCORSO – «L’anno scorso è stata una stagione incredibile, ma bisogna metterla da parte. Quest’anno siamo partiti bene. Siamo a Novembre e siamo a meno 1 dalla vetta, siamo a 10 punti in Champions League e mancano ancora 4 partite e siamo vicini a passare il turno. Non penso ci siano stati cali fisiologici, anche perché abbiamo giocato tante partite, ci sta che pareggi e che perdi. Poi è ovvio, sei l’Inter e fa rumore. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e ci toglieremo delle grandi soddisfazioni».

IO IL MIGLIORE IN SERIE A PER BIG CHANCE CREATE, DOVE MIGLIORARE? – «Tutte le chance che creo sono date dal lavoro di squadra, cerco sempre di metter nella posizione migliore gli attaccanti per fare gol. Diciamo che tutto questo viene grazie al lavoro di squadra, dello staff e del mister».